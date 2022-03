Janet Barboza revela que no le molesta que la llamen ‘Retoquitos’: “Me encanta”

Janet Barboza reveló que no le molesta que la llamen ‘Retoquitos’. Durante la emisión del programa América hoy, la conductora Ethel Pozo evitó decir esa palabra para referirse a las cirugías estéticas debido a que estaba presente su compañera, pero ella lo tomó de la mejor manera. Incluso, afirmó que le parece un apodo gracioso y que no tiene por qué molestarse, pues se siente una “diva”. “Retoquitos, arreglitos, dilo nada más. Es mi palabra favorita, me encanta. Es una palabra que está bien constituida, a la gente le parece graciosa y a mí también”, expresó. Video: América TV