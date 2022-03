Guty Carrera desmiente a Alejandra Baigorria sobre ingreso a EEG: “Me ofrecieron un contrato anual”

¡Fuertes declaraciones! Alejandra Baigorria afirmó que ella no necesita “tocar puertas” a los programas para que le dejen ingresar aunque sea gratis, haciendo alusión a Guty Carrera. Por este motivo, el ‘Potro’ no dudó en responderle a través de las cámaras de Amor y fuego. “Mi caso no es, a mí me ofrecieron un contrato anual con el programa, pero sin duda no podía (...) No me puedo quejar del intercambio que tuvimos” , comentó a Peluchín y precisó le era imposible aceptar porque ya había firmado con un reality de MTV próximo a estrenar. Video: Amor y fuego.