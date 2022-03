Cirujano invitado de América hoy reacciona cuando le muestran sus retoques estéticos en vivo

Steve Díaz, cirujano estético invitado de América hoy, protagonizó un divertido momento en pleno programa en vivo. Luego de que la producción publicara fotografías de su antes y después, el médico se mostró un tanto avergonzado; sin embargo, posteriormente se echó a reír y terminó brindando detalles de los procedimientos estéticos a los que sometió a su rostro. “Me hice el balón gástrico recién, gracias al cual bajé 9 kilos, botox y relleno, tengo cinco jeringas en la frente, me puse un poco de pómulos y un poco de labios. Yo mismo me lo pongo frente al espejo, no confío en ninguna mano”, explicó el especialista, ante el asombro de Ethel Pozo, Janet Barboza, Edson Dávila ‘Giselo’ y Christian Domínguez. Video: América TV