Sheyla Rojas estuvo como invitada especial en América hoy, este 28 de febrero, donde habló sobre la mala experiencia que sufrió con su último procedimiento estético que se realizó en el mes de noviembre. La modelo contó que le dio parálisis facial luego de operarse el rostro, por lo que decidió no volver a someterse a más operaciones, pues contó que no podía comer porque le dolía mover la boca. Hasta la fecha, sigue inflamada y tiene que ir a terapia una vez por semana. “Dije: ‘Nunca más me hago nada’. No quiero saber nada (de las operaciones). Me inflamé los pies, los brazos y la cara. (…) Se me cerró hasta la laringe, yo pensé que era una alergia. Fue horrible. No quiero volver a operarme”. Video: América TV