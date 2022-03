Magaly Medina sobre comentarios de Sheyla Rojas: “Ser fiel es una cuestión de decisión”

Durante la última edición de su programa, Magaly Medina se tomó unos minutos para reflexionar sobre lo que dijo Sheyla Rojas en su visita a América Hoy. “Aprovechó para hablar de infidelidad. Ella ha recalcado que está bien con Sir Winston y que nada ha pasado. (...) Oye, ¿qué le pasa? Alguien que le diga algo, ¿en ese programa no tienen una terapista que le puede aclarar qué significa ser fiel y qué significa ser infiel?”, comentó. Momentos después, la conductora criticó a la modelo por lo que dijo sobre el tema y señaló que tiene una mentalidad machista por querer justificar el mal accionar de algunas palabras: “Desde el momento en el que eres infiel, así se entere o no se entere, seas descarado, seas sinvergüenza que lo luce por todos lados, igual es una falta de respeto. Una falta de respeto a la relación, a la persona que se le ha jurado amor. Ser fiel es una cuestión de decisión. No es que dejes actuar a tus hormonas y a tus instintos, como animalitos. Es cuestión de pensar con la cabeza. Tu cabeza manda al resto de tu cuerpo. Nadie te obliga a ser infiel pero ella estaba justificándolo. Tiene la mentalidad de muchísimas mujeres con mentalidad machista, que justifica la infidelidad”. Video: ATV.