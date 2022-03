Magaly Medina sobre Cassandra Sánchez y Deyvis Orosco: “El único afán es victimizarse”

Magaly Medina volvió a comentar sobre el comunicado que Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez publicaron, después de que la pareja mostrara el rostro de su hijo recién nacido para una revista nacional. “Hace una semana, le contaron en un comunicado público al mundo entero que yo la había hecho llorar y que por eso me habían dejado en visto. (...) Lloraron porque seguro le habían prometido a Gisela la primicia y yo no estaba incluida dentro de la primicia. Él había sido contratado por el programa de Gisela Valcárcel. Parte de eso, de esos acuerdos, es que él apareciera en el programa de la hija”, dijo. La presentadora insistió en que la decisión de los padres no tuvo nada que ver la amistad o el respeto que se tuvieran. Minutos después, la conductora de Magaly TV, la firme señaló que la única intensión de ambos es dejarla mal a ella y que buscan salir del malentendido como los afectados: “El único afán es victimizarse. Pero ya dije: las mentiras son como un castillo de naipes. Lo soplas y se caen. Esta es la mejor prueba”. Video: ATV.