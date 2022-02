Karen Schwarz ya se está preparando para el primer día de clases de su hija Antonia. La famosa conductora expresó a sus seguidores las ansias y nervios que siente al ser la primera experiencia escolar de su hija. Además aseguró que se encuentra organizando su agenda para no perderse los momentos más importantes del año académico de la pequeña de 4 años, quien ingresará a pre kinder. “He estado correteando con todo lo del colegio, para mí ha sido la primera vez. Es una locura, yo normalmente soy relajada, pero con esto no. No les voy a mentir, para mí es totalmente nuevo”, expresó. Video: Instagram.