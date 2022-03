¡Indignado! Jota Benz no pudo ocultar su molestia al ver que Angie Arizaga no fue incluida en la nueva temporada de Esto es guerra, pese a haber sido una de las pioneras del programa. Como se sabe, esta es una edición especial del reality por sus 10 años al aire. Por ello, el modelo reclamó por la presencia de su novia en EEG, sin pensar en la respuesta que recibiría. El tribunal explicó que Angie no había sido invitada para formar parte de esta temporada porque se encontraba haciendo un tratamiento: “Si hoy por hoy la señorita Angie Arizaga no se encuentra con nosotros en el programa es porque ella está llevando una terapia para que, al querer regresar al programa, pueda estar al cien por ciento para competir”. Tras ello, Jota aseguró que estará al pendiente del rendimiento de sus compañeras del reality. Video: América TV