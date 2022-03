En medio de la polémica por el ingreso de Jota Benz al equipo de los ‘combatientes’, Rafael Cardozo no tuvo mejor idea que bromear con el modelo sobre el supuesto embarazo de Angie Arizaga. Según el brasileño, vio un reportaje de América Espectáculos que especulaba el estado de gestación de la ex ‘guerrera’. Sin embargo, Benz tomó el micrófono para desmentir los rumores. “Ya empezamos con sus bromas pesadas, yo creo que a Angie la embarazan cada mes. Sería lindo que estuviese embarazada, ella no ingreso al programa por un tema de terapia y también porque tiene un compromiso muy importante y ahorita se encuentra en Nueva York”, sostuvo tajante el participante. Video: América TV