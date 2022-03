EEG, 10 años inició su edición del 28 de febrero, con un tenso momento entre Jota Benz y Rosángela Espinoza. Esto ocurrió luego que el guerrero afirmase que “estaría al pendiente del desempeño de sus compañeras”. La ‘Chica selfie’ intervino afirmando que la indirecta era para Michelle Soifer. “En realidad, a Michelle la he visto competir, a ti te he visto bailar más que competir”, respondió el novio de Angie Arizaga y agregó: “Tú fuiste la única que dijo frente de cámaras que no se sentía lista para competir” . La respuesta no le hizo gracia a ‘Rous’, quien al final con evidente fastidio dijo: “Jota no me dejes mal, ¿En qué metí?” . Video: América TV