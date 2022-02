El día de hoy, 28 de febrero, la modelo Jamila Dahabreh fue invitada al programa D’mañana para participar en una secuencia donde debía responder diferentes temas y uno de ellos fue “¿Es verdad, mentira o rumor que tú has costeado los gastos para Dubái? Luego de que el programa de Magaly dio a entender otra cosa”, preguntó ‘Metiche’. “En algún momento hasta pensé en hacer un tema legal porque yo tengo todos mis papeles, todo lo que he gastado con mis tarjetas. Es muy fácil criticar, pero ha habido un esfuerzo que hicimos mi socia y yo en ir hasta la feria y todo. Me perjudicaron los temas que salieron (de Magaly Medina) porque tenía reuniones con gente y me dijeron ‘¿qué ha pasado?’, todos se quedaron como ‘¿qué es esto?’”, comentó Jamila. Video: Panamericana.