Ducelia lanza dardo a Rafael Cardozo: “Al igual que cambiaste equipo, cambiaste de canal”

¡No se quedó callada! En la edición de este 28 de febrero, Ducelia Echevarría ganó la primera competencia y tuvo la oportunidad de elegir el equipo que quería integrar. La modelo, sin pensarlo dos veces, eligió ser ‘Guerrera’. Por ello, Rafael Cardozo se mostró sorprendido y le pidió que elija con el corazón, ya que ella empezó en Combate. Inmediatamente Ducelia no dudó en responderle: “Tú, tanto como yo, hemos cambiado de equipo en muchas oportunidades. Yo no me considero mercenaria, tu sí. De un lado al otro por conveniencia, al igual que cambiaste de equipo, cambiaste de canal. ¿Por conveniencia o no?”, expresó con evidente fastidio y dejó atónitos a todos sus compañero del reality. Video: América TV