Ayrton García, hermano de Hugo García, sobre Macarena Vélez: “Siempre me vas a ver con ella”

Durante la última edición de Amor y fuego, las cámaras del programa lograron hablar con Ayrton García, quien es hermano de Hugo García y protagonizó ‘ampay’ con Macarena Vélez. El deportista, quien tuvo un breve paso por las filas de Esto es guerra, dejó en claro qué es lo que estaría pasando entre él y la ‘chica reality’. El influencer explicó: “He estado celebrando el fin de semana una fiesta. A Macarena la conozco desde hace años, desde que estaba en Combate con Hugo. Así que tengo una amistad increíble con ella. Siempre me vas a ver con ella, juntos. (...) Había tomado, todo el mundo estaba ‘tomado’. Siempre es mejor prevenir que lamentar. Somos un grupo”. Posterior a ello, Ayrton explicó que, si bien no sabe que pasó exactamente entre Macarena y su ex novio, él la va acompañar. “De hecho, no sé que haya pasado entre ellos pero siempre la voy a apoyar. Si ella necesita algo de mí, siempre voy a estar ahí. La agarro, la acompaño, la cuido. Así son los amigos, siempre”, comentó. Video: Willax.