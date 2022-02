Alejandra Baigorria sobre Guty Carrera: “Yo no tengo que tocarle la puerta a ningún canal”

Durante la última edición de Amor y fuego, Alejandra Baigorria respondió a lo último dicho por su expareja, Guty Carrera. La empresaria señaló que no le interesa la demanda impuesta por el ‘chico reality’, en la que se señala que la ex ‘combatiente’ lo habría difamado. El ‘potro’ habría dicho al respecto: “Ella es la única demandada aquí. Yo, demandado, no estoy. Ella es la que, en todo caso, debe darle las explicaciones por haber perjudicado mi imagen durante tanto tiempo”. Ante esto, Alejandra Baigorria respondió contundentemente y aseguró que ella está tranquila con el apoyo que ha recibido del público. “No tengo nada que decir. Yo estoy contenta con mis cosas. No tengo que demostrarle nada a nadie. Yo no tengo que tocarle la puerta a ningún canal para decir: ‘Por favor, gratis, quiero estar yo aquí para demostrar algo’. Gracias a dios no tengo que hacerlo”, comentó. Video: Willax.