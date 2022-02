Perú tiene talento: Renzo Schuller ‘se molestó’ con participante que le propuso matrimonio

Renzo Schuller protagonizó una curiosa escena con un participante de Perú tiene talento. El jurado se mostró interesado en la historia de amor del mentalista César Araujo y le pidió recrear la pedida de matrimonio que este hizo a su novia Rosa, adoptando él el papel femenino. Pasado el momento y ante la exasperación de Ricardo Morán, el actor le reclamó al participante comenzar de una vez su presentación: “César no nos distraigas. Te me está lanzado desde hace rato. Yo no he dicho nada. Yo quería ver el talento y de frente me saca el anillo para proponerme matrimonio. Yo estoy casado” . Video: Latina