Anthony Aranda no solo tiene talento en la danza, sino también en la cocina, ya que es algo que disfruta mucho. Así lo dio a conocer a través de sus historias en sus redes sociales, donde compartió cómo preparó un estofado de pollo desde el inicio del proceso hasta el final del platillo. En la leyenda del video se puede leer: “Una de las cosas que me gusta hacer”. Como se sabe, esta no sería la primera vez que la pareja de Melissa Paredes le cocina algo a la modelo, pero nunca antes había confesado que es uno de sus hobbies. Video: Anthony Aranda/Instagram