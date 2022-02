Alejandra Baigorria no se quedó callada y durante la inauguración de su nueva tienda en Minka del Callao, el 26 de febrero, respondió a Magaly Medina por las criticas sobre la edad de algunos ‘guerreros’. “Todos tienen derecho a opinar, pero yo siempre le voy a agradecer a Esto es guerra y Combate por abrirme las puertas (…) Es un trabajo bastante fuerte. Critican por la edad, (pero) pueden meter a chicos de 20 años y no van a dar la talla como los de 30, 32 o 35 porque ya es parte de nuestra vida, de nuestro entrenamiento”, dijo. “Puedo seguir subiendo cerros, trepando cadenas, y me siento feliz” , aseguró la ‘Rubia de Gamarra’. Video: URPI-LR