Roberto Blades expresa en vivo importante queja contra Migraciones: “Hubo abuso”

Roberto Blades visitó el set de Porque hoy es sábado con Andrés en su más reciente visita a nuestro país. El cantante panameño conversaba amenamente con el conductor Andrés Hurtado, pero no pudo evitar hacer pública su incomodidad con la entidad de Migraciones pues, según relató el intérprete, cometieron abusos contra él tras su llegada al aeropuerto nacional. “Cuando llegamos acá, la gente de Migraciones nos dice: ‘¿Vienes a tocar?’. ‘No, no venimos a tocar’. Entonces nos comienzan a hacer un papelería, como si estuviéramos cometiendo un delito (...). Pero eso ya no es burocracia, eso es abuso, esa es la palabra”, dijo tajantemente el cantautor. Inmediatamente, Hurtado se solidarizó con Blades y también lanzó un contundente mensaje contra la entidad mencionada. “Qué vergüenza me da”, sostuvo. Video: Panamericana Televisión