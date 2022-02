Patricio Parodi se pronuncia sobre posible ingreso de Austin Palao a Esto es guerra

Patricio Parodi aseguró que no le preocupa en absoluto que Austin Palao llegue como competidor a Esto es guerra 10 años en los próximos días. “Normal, yo no tengo ningún problema con nadie. Nunca en mi vida he tenido un problema, ni en discotecas cuando he salido de chibolo y voy a tener problemas a los 28 años”, manifestó bastante tranquilo. De esta manera, el ‘Pato’ dejó en claro que está dispuesto a acatar las decisiones de la producción y que, en consecuencia, no le molestaría trabajar al lado del cantante, quien ahora está en salidas con Flavia Laos. Video: América TV