Alegre y carismática como siempre. La animadora infantil Karina Rivera fue parte de la secuencia #NadieMeCree del programa Estás en todas. En un principio, la compañera de Timoteo no se mostró segura de revelar su anécdota, pero al final terminó contándolo. “Nadie me cree la edad que tengo, son números, a mí no me importa (…). Tengo 52 años”, comentó entre risas. Karina Rivera también aseguró que la edad no define como persona, sino cómo se es en el interior. Video: América TV.