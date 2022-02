Rafael Cardozo tras haber minimizado en vivo a Said Palao: “¿Dónde está la humillación?”

El brasileño Rafael Cardozo fue abordado por Ximena Dávila, reportera de Estás en todas para ser consultado sobre su cuestionable conducta hacia Said Palao en la edición del 25 de febrero en Esto es guerra. Como se recuerda, Cardozo escogió al hermano de Austin Palao para que integre su equipo a modo de venganza por haber cuestionado su liderazgo y lo mandó a callar en vivo. “Hay cosas que tienen que cambiar (...) (Said) tiene que aprender a recibir órdenes del capitán. Cuando yo no era capitán recibía órdenes. ¿Dónde está la humillación en recibir órdenes de un capitán?. Siempre fue así ”, declaró el competidor a las cámaras de Estás en todas. VIDEO: Esto es guerra