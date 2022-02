Durante el programa de hoy, 26 de febrero, en Porque hoy es sábado con Andrés, el conductor Andrés Hurtado se comunicó con Génesis Alarcón, aún esposa del futbolista Andy Polo, para comentarle sobre la ayuda que recibirá en estos próximos meses. “Humildemente, mis hijas tuvieron este gesto contigo (alquilarle un departamento). Yo me voy a encargar de la manutención durante medio año tuya y de tus hijos” , expresó la figura de Panamericana. Como se recuerda, Rojas denunció públicamente al deportista de no solo haberla agredido físicamente, sino también de haberse desentendido de sus dos hijos, a quienes no vería desde hace un mes. Video: Panamericana.