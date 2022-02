Andrés Hurtado afirma que utiliza guantes quirúrgicos para ir al baño

Andrés Hurtado causó sorpresa y risas entre los presentes en el set de Sábado con Andrés, cuando admitió en su programa (emitido el 26 de febrero) que utilizaba como parte de su rutina de higiene intima el uso de guantes. “Yo para todo tengo una delicadeza” , afirmó. “Por ejemplo, para ir al baño, no puedo miccionar sin guantes. Yo me pongo guantes quirúrgicos. No me voy a agarrar así no más mis partes. Tiene que ser con guantes”, indicó. Video: Panamericana