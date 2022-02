Rafael Cardozo escoge a Said Palao como su ‘brazo derecho’: “Para que siga mis órdenes”

Said Palao fue el primero en demostrar su desacuerdo ante la capitanía de Rafael Cardozo en Esto es guerra y no esperó que el brasileño lo convocara como su ‘brazo derecho’. “Lo he escogido (...) para que reciba órdenes mías y entender que yo soy su capitán”, dijo Cardozo, muy seguro de su cargo. Sin embargo, Said Palao también quiso opinar y el brasileño le señaló lo siguiente: “Ahora te doy permiso de hablar al micrófono”. “¿Por qué tenemos que tener un capitán como Rafael? ¿Por qué tengo que aceptar que Rafael se refiera así hacia mí? ¿Por qué me tengo que poner la camiseta amargo?”, fueron las preguntas de la actual pareja de Alejandra Baigorria. Finalmente, el tribunal también estuvo en desacuerdo con las palabras de Cardozo. Video: América TV.