Rafael Cardozo es el nuevo capitán de los Combatientes en EEG: “Es un honor para mí”

La competencia en la nueva temporada de Esto es guerra será entre Guerreros y Combatientes, y en la edición de este 25 de febrero se eligió a los líderes de cada equipo. Rafael Cardozo, al ser uno de los pioneros del reality, fue elegido como el nuevo capitán de los Combatientes. El brasileño se mostró muy agradecido por esta oportunidad: “Es un honor ser capitán de la mayor hinchada de este país. Tengo un compromiso tremendos”, expresó. Sin embargo, no contó con el respaldo de Said Palao y Fabio Agostini, quienes no pudieron ocultar su incomodidad al verlo como el cabeza del equipo. Por ello, Yaco Eskenazi explicó que Palao también era una gran alternativa para asumir el liderazgo, pero Rafael tenía más temporadas ganadas. Video: América TV