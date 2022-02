Pancho Rodríguez acudió al set de Amor y fuego y los conductores del programa le consultaron por su pasado con Yahaira Plasencia. “Apenas decimos el nombre Yahaira te cambia la carita”, le dijo Rodrigo González, provocando una sonrisa avergonzada en el modelo. “Pancho, tú sabes que nosotros sabemos de esa relación. No lo niegues”, aseguró Gigi Mitre, insistiendo al exguerrero a declarar sobre la salsera. Sin embargo, no tuvieron éxito alguno. “Es un tema que me incomoda un poco porque no me gusta hablar de terceras personas que no están presentes”, finalizó. Video: Willax TV.