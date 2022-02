Karen Schwarz trolea a Melissa por decir que quiere ir a Telemundo: Por eso no firmó con EEG

Karen Schwarz, quien asistió al último programa de Mujeres al mando, troleó a Melissa Paredes en plena transmisión en vivo. Ante la interrogante sobre si le gustaría actuar en Telemundo, la exconductora de América hoy contestó lo siguiente: “Sí, sería algo hermoso, un gran sueño definitivamente. La actuación es lo que más me apasiona, transmitir a través de la actuación me parece algo increíble”. Tras escuchar esta respuesta, la presentadora de Yo soy dejó entrever que esta sería la razón por la que su colega no integró la nueva temporada de Esto es guerra. “Entonces, por eso es que no firmó”, expresó ante las risas de sus compañeras. Video: Latina.