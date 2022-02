Jota Benz recordó a Angie Arizaga en Esto es guerra: “Me parece ilógico que no esté”

Angie Arizaga y Jota Benz son una de las parejas más sólidas y duraderas de Esto es guerra y sus seguidores esperaban verlos juntos una temporada más en este reality; sin embargo, no la convocaron. Esta noche, el tribunal le dio la oportunidad de escoger su equipo junto a Fabio Agostini, pero Jota no pudo ignorar la ausencia de la modelo. “Mi corazón no está hoy por hoy ahí”, dijo, refiriéndose al equipo de los Guerreros. Además, criticó la decisión de EEG al no convocarla: “Me parece ilógico que para los 10 años de Esto es guerra, Angie Arizaga no esté en el equipo de los Guerreros”. Finalmente, el influencer lamentó su estadía sin su pareja. “Siento difícil esta temporada”, agregó. Video: América TV.