En la edición de En boca de todos de este viernes 25 de febrero, Ignacio Baladán estuvo presente en el set para responder las curiosas preguntas de los conductores. Uno de los cuestionamientos fue sobre qué opinaba del ingreso de Anthony Aranda a Esto es guerra. Antes de contestar la interrogante, el modelo aclaró que no conoce al ‘Activador’; sin embargo, le recomendó que no desaproveche su participación en el reality de competencia. “¿Te preocupa que Anthony Aranda esté en Esto es guerra?”, expresó Ricardo Rondón, a lo que el pastelero respondió: “A mi no me molesta que él esté; la oportunidad se le debe dar a todo el mundo. (…) Todos tenemos la oportunidad. Por suerte, la tuvo, y ojalá la aproveche”, aseveró. Video: América TV.