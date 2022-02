Guty sobre posible ingreso de Alejandra Baigorria a EEG: “Respeto todas las decisiones”

Guty Carrera sorprendió al hablar sobre el posible ingreso de Alejandra Baigorria a Esto es guerra 10 años. Al ser abordado por las cámaras del programa América espectáculos, el ‘Potro’ dijo que no tiene inconvenientes con trabajar al lado de su expareja en el reality de América TV, a pesar de las polémicas que ambos protagonizaron en el pasado. “No soy el productor ni el que paga los sueldos, si lo fuera decidiría muchas cosas, definitivamente sería cobras y leones, pero no lo soy, así que respeto todas las decisiones”, acotó. De igual manera, señaló que no le incomoda en absoluto compartir con Said Palao, actual novio de la empresaria. “Vine a divertirme, a pasarla bien, soy respetuoso, saludo a todos y ya está, no pasa nada”, sentenció. Video: América TV