Guty Carrera sobre críticas de Alejandra Baigorria por ingresar a EEG: “Las opiniones se respetan”

Guty Carrera se pronunció luego de que su expareja Alejandra Baigorria diera a entender que el ‘Potro’ no estaba a la altura de la nueva temporada de Esto es guerra. Sin embargo, el chico reality expresó que cualquier persona tiene derecho a dar su opinión y él respeta eso. “Bueno, no tengo nada que responderle, ¿no? O sea, aquí están los históricos, entonces no tengo nada que responderle a nadie, la verdad es que las opiniones de todos se respetan”, manifestó. Además, agregó que ya están grandes para estar en dimes y diretes, por lo que prefiere mantenerse al margen y no hablar más al respecto. Video: América TV