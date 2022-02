Fabio Agostini dio a conocer su incomodidad ante Rafael Cardozo luego de que el brasileño fuese escogido como capitán de los combatientes en Esto es guerra. El tribunal prefirió a Rafael antes que a Said Palao y varios integrantes se mostraron incómodos ante esta decisión; sin embargo, el español tuvo los más duros comentarios. “Mi corazón estaba en Combate, pero, con un ser como este a mi lado, mi corazón lo tiro a la basura”, dijo el ‘galáctico’ muy desanimado, y agregó: “No quiero estar con él. Me niego. Se lo digo a la producción, por favor. Yo no quiero estar con este tío, que es lo más tóxico que he conocido en mi vida”, sentenció. Video: América TV.