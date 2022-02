Fabio Agostini tildó de un engaño y falta de respeto que el Tribunal lo llamara junto a Jota Benz para ver a qué equipo pertenecería Guerreros o Combatientes. El español no ocultó su frustración con la idea de tener como capitán a Rafael Cardozo. “Me niego. No sé cómo va a terminar esto, pero yo no voy a ir a los Combatientes. Lo tengo claro. Lo siento mucho. A mí cuando me llamaron me prometieron una cosa. Y lo único que pedí es que ‘por favor, no me pusieran con ‘Rafa’. Y ahora me doy con esta situación. Me están engañando. Es una falta de respeto” , indicó. “Y dejen de decirme ‘Terminator’ aquí soy un ‘Galáctico’” , agregó. Video: América TV