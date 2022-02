Pancho Rodríguez comentó sobre la falta de apoyo de Esto es guerra para reingresar al país

El ex chico reality Pancho Rodríguez se comunicó con Amor y fuego para comentar sobre su situación legal, luego de ser expulsado de Perú a inicios del 2022. En esa línea, ‘Peluchín’ le preguntó si había recibido algún tipo de ayuda por parte de Esto es guerra. “No han hecho nada de eso (alguna ayuda legal), pero tampoco es su responsabilidad, creo yo. En ese sentido, no han hecho nada, pero yo estoy en una posición de que no puedo reclamarle nada a nadie”, dijo el chileno y precisó que solo el productor Peter Fajardo fue quien se comunicó con él. Video: Amor y fuego.