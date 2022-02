Said Palao furioso por elección de Rafael Cardozo como capitán: Una decisión cero objetiva

Said Palao y Rafael Cardozo mantuvieron una tensa discusión en el escenario de EEG, 10 años, en su edición del 25 de febrero. Esto luego que Yaco Eskenazi se disculpara con el hermano de Austin por no elegirlo capitán de los Combatientes. “Creo que esa banda tranquilamente calzaría en tu brazo, pero elegí a Rafael porque fue el único capitán que pudo ganar una final con la camiseta de los Combatientes” , afirmó. Sus palabras provocaron el reclamo del chico reality: “No estás bien informado. Cuando Rafael ha sido capitán, nunca ha ganado ni una temporada” , aseguró y calificó la decisión de ser “poca objetiva”. El brasileño no se quedó callado y aseguró que si ganó la copa. “¿Qué hablas? Yo te gané en la final, te gané la copa” , respondió Said. Video: América TV