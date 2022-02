Johanna San Miguel ‘cuadra’ a Rafael Cardozo: “Said Palao no es tu chupe”

Johanna San Miguel salió en defensa de Said Palao luego del trato que recibió del recién electo capitán de los ‘combatientes’, Rafael Cardozo, quien lo eligió para que “siga sus órdenes”. “Tienes que respetar a todos los compañeros que están aquí. Said es un emblemático de Combate. Él no ha venido a ser tu chupe, por si acaso. Si tú vas a elegir a un brazo derecho, lo vas a respetar y estar al nivel”, le indicó la conductora de EEG. “Bájale un cambio”, agregó. El brasileño no se quedó callado y respondió diciendo que no podía tomar en cuenta su opinión: “Yo sé que tú vas a estar en el equipo de los ‘guerreros’ y no puedo escuchar. Déjame manejar a mi manera”. Video: América TV.