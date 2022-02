Yahaira Plasencia se presentó este jueves 24 de febrero en el programa América hoy para hablar sobre el ingreso de algunas participantes ‘conflictivas’ a Esto es guerra, como Gabriela Herrera, Michelle Soifer, Ducelia Echevarría. Fue en ese momento en que la conductora Brunella Horna le preguntó cómo es Rosángela Espinoza, con quien en el pasado tuvo una fuerte pelea en vivo, fuera de cámaras. Ante esto, la salsera indicó que no es cercana a la modelo, a pesar de haber trabajado juntas en EEG, pero destacó su personalidad. “‘Rous’ es un personaje. No es mi amiga, pero me cae normal, es chévere”, comentó la intérprete de “Y le dije no”, quien bromeó con la posibilidad de volver al conocido reality de competencia. Video: América Tv.