Walter Yaipén anuncia que superó las secuelas de la COVID-19: “Feliz por retomar la música”

Momentos complicados vivió Walter Yaipén tras contagiarse de la COVID-19. Sin embargo, tras llevar un correcto tratamiento y cuidados, él superó la enfermedad y las secuelas. Con su salud estabilizada, el cantante de cumbia volvió a la música. “Gracias a mis doctores que me están tratando, ya estoy bien, sonriente, con ganas de seguir haciendo cosas, de darles nuestras canciones y nuestra música, y gracias a todo el púbico que va a nuestros conciertos. Estoy feliz de estar retomando la música, que es lo que me llena de vida, lo que me gusta y lo que corre por mi sangre”, dijo para América espectáculos el líder de los Hermanos Yaipén, quien llegó a pesar hasta 45 kilos a causa del virus. Video: América Tv.