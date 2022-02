El chico reality Said Palao reveló qué opina sobre la presencia de Guty Carrera en EEG y contó cómo se encuentra Alejandra Baigorria.

Said Palao aclaró cuál es su postura sobre el ingreso de Guty Carrera a Esto es guerra. El chico reality y novio de Alejandra Baigorria reveló que no piensa generar problemas en el reality con ninguno de sus compañeros. “No vengo a tener problemas con nadie. Yo vengo feliz a competir, no vengo a hablar mal de nadie”, expresó. Además, contó cómo se encuentra la empresaria tras el estreno del programa. Mencionó que aún le falta algunos meses para poder recuperarse totalmente. Video: América TV