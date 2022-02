La cantante Michelle Soifer no se quedó callada y le preguntó a Rosángela Espinoza por qué no estaba en un programa en Telemundo.

Rosángela Espinoza no perdona nada. La modelo no dudó en aprovechar el primer encuentro con Michelle Soifer para decirle todo lo que pensaba, luego de anunciar su retiro de Esto es guerra para dedicarse a su carrera musical. Es así que le consultó: “¿Qué haces aquí? ¿No funcionó ‘La nena’?”, en referencia a la primera canción de su disco. No obstante, la cantante no se calló y le respondió con la misma moneda: “¿Qué haces acá? ¿No deberías estar en Telemundo?”.