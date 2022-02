Rafael Cardozo: “Muchos participantes, para mí, no representan Esto es guerra”

Durante la edición de Esto es guerra de este jueves 24 de febrero, los participantes de la nueva temporada del reality tuvieron que dar su voto para definir los equipos, entre leones vs. cobras o guerreros vs. combatientes. Al turno de Rafael Cardozo, el chico reality decidió votar por el grupo que compone a guerreros y combatientes, el cual llevaba varios participantes a su favor. Tras manifestar su opción, el modelo contó por qué tomó esa decisión. “Creo que muchas personas que están acá, para mí, no representan Esto es guerra. No amaron la camiseta”. Video: América TV.