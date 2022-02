Johanna San Miguel al reencontrarse con Guty: “No fue infiel, no fue infiel, no fue infiel”

Esta noche 24 de febrero, los participantes de EEG 10 años decidirán a qué equipo quieren pertenecer: Cobras y Leones o Guerreros y Combatientes. Aunque aún falta descubrir a su dupla, en la conducción se encuentra, por ahora, Johanna San Miguel, quien se emocionó al reencontrarse con los ‘Históricos’, siendo uno de ellos Guty Carrera. Cuando se reencontró con el modelo, no pudo evitar mencionar la frase que lo convirtió en un meme hace unos años. “Yo no fui infiel, yo no fui infiel, yo no fui infiel”, comentó entre risas al recordar cuando el chico reality intentó demostrar a su pareja de esa época, Melissa Loza, que no había sacado los pies del plato. Video: Esto es guerra.