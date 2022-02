Génesis Alarcón sobre Andy Polo: “Va a ser como un mes que yo no sé nada de él”

Génesis Alarcón se enlazó con Magaly Medina para comentar sobre su situación con Andy Polo, y aseguró que ella y sus hijos siguen abandonados, porque hace un mes el futbolista no se ha comunicado con ella. La mujer se mostró indignada porque sus hijos necesitan ir al colegio, pero no cuentan con el apoyo del deportista. “Él no sabe si sus hijos están bien o están enfermos, no sabe nada. Él se ha desentendido completamente, nos ha abandonado”, expresó su aún esposa. “Me parece indescriptible poder definir a un padre, a una persona que no se preocupe por sus hijos, siendo un jugador de fútbol. Si va a venir acá (Perú) a un equipo de fútbol, supongo que los dirigentes lo harán entrar en razón”, mencionó por su parte Magaly. Video: ATV.