Alejandra Baigorria aclara su ausencia en EEG: “Tengo contrato abierto y entro cuando quiera”

Alejandra Baigorria reapareció en En boca de todos para hablar de su ausencia en Esto es guerra: 10 años. La ‘combatiente’, una de las participantes históricas, explicó que ingresará al reality de competencias cuando sea el momento adecuado. Así también, dijo qué tipo de contrato tiene con Pro TV. “Con la autorización de la cabeza alta (productores de Esto es guerra). Tengo un contrato abierto y cuando a mí me dé la gana, yo entro. Hay muchos ahí (...) no soy sobrada, es la realidad”, señaló la pareja de Said Palao. Video: América TV.