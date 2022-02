Anthony Aranda sorprendió al presentarse como invitado especial de En boca de todos este jueves 24 de febrero. Durante su paso por el magazine, el bailarín respondió a varias preguntas polémicas, entre ellas si consideraba que Melissa Paredes fue su ‘trampolín’ a la fama. Ante dicha interrogante, el popular ‘Activador’ dijo “En mi ámbito (el baile) me he hecho conocido, he ido a mundiales representando al Perú, me conocen, pero si soy un poco nuevo en lo que son titulares. (Es) mentira (que Melissa fuera su trampolín), pero sí (le dio la presencia mediática), es parte de”. Video: América TV