Alejandra Baigorria asistió hoy al set de En boca de todos para conducir su nueva secuencia llamada “Un toque de Glam”. Durante su estadía, Ricardo Rondón le recordó el comentario que le hizo Rafael Cardozo, quien pidió que la empresaria no regrese a EEG, pues considera que no es una buena participante. “Sin mí no brillarás, tú solo has venido a hacer show (...) ¿Por qué no mostramos los WhatsApp que me escribes ‘Ale por qué no entras (al reality)’?”, respondió la pareja de Said Palao. Foto: América TV.