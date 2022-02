La pareja reveló que mantiene una buena comunicación con Laura Bozzo y no descartan realizar algún proyecto junto a ella.

Cristian Zuarez y Adriana Amiel llegaron al Perú hace algunos días para conocer el país. El programa Amor y fuego tuvo la oportunidad de entrevistarlos durante un evento y no dudaron en preguntar por Laura Bozzo. La pareja afirmó que no se han reunido con la conductora de televisión; sin embargo, mantienen cierta cercanía. “Hablé con ella y me parece una persona súper inteligente. Tuvimos la oportunidad de hablar y bastante”, dijo Adriana y opinó sobre una futura amistad: “Podríamos llegar a ser buenas amigas. Video: Willax TV.