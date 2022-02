Esto es guerra presenta a su nueva ‘bomba’. Esta vez se trata del modelo Said Palao, quien aseguró entrenar más de tres veces al día para campeonato internacional de judo.

Said Palao se llevó los elogios de los presentadores de Esto es guerra una vez que se develó que él era el nuevo competidor del reality. El modelo recibió buenos comentarios no solo por su estado físico, sino también porque aseguró que continúa dando el 100% para representar al Perú en una competencia internacional de judo. “Me siento contento de estar una temporada más acá en mi casa, en estos 10 años emblemáticos (...), y qué mejor que a la par estoy en el deporte que es de mis amores, que es el judo (...). Me estoy sacando el ancho, estoy entrenando hasta tres veces al día y voy a darlo todo”, aseguró el modelo. VIDEO: América TV.