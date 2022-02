Rodrigo González sobre Anthony Aranda: “El payaso máximo hablando de circo”

Durante la última edición de Amor y fuego, Rodrigo González no tuvo filtros para comentar sobre lo último que dijo Anthony Aranda con respecto a su relación con Melissa Paredes. “El payaso máximo hablando de circo. Lo que nos faltaba por ver. No pues, no puedes tú decir eso. No puedes tú decir eso, después de lo que se han montado tú y tu novia”, comentó Rodrigo. Asimismo, el conductor hizo hincapié de que el bailarín sale a hablar por la fama de su relación: “Como está con los contratos que le llueven, no saben cuál contrato firmar porque están que se la pelean entre todos”. Gigi Mitre también arremetió contra el novio de Melissa: “Ahora él señala a los demás. No es que la gente sea vidente, es que la gente tiene sentido común. Con que ahora ustedes se hagan los ‘ñaños’, que están fascinados con su relación...”. Finalmente, el presentador comentó que las acciones de Aranda son lo que permiten conocerlo: “Nosotros no tenemos otra cosa de qué hablar hasta que ustedes demuestren lo contrario. Lo único que conocemos de su romance es eso. Los que te conocen, tu círculo, saben cómo eres. Nosotros nos estamos dando cuenta de cómo eres por tus acciones, no por tus palabras. Por lo que querías aparentar y por lo que ahora eres”. Video: Willax.