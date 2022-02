A través de su cuenta oficial de Instagram, Melissa Paredes bromeó y explicó los detalles detrás de las últimas declaraciones de Anthony Aranda después de aparecer en Esto es guerra, con respecto a que la modelo estaría ejerciendo como su representante. “Escúchame, ¿así que soy tu manager?”, empezó bromeando Melissa. El bailarín respondió que emitió ese comentario para “que hablen con ganas”. Ante esto, la influencer contestó: “Me has dado una gran idea. Yo no estoy trabajando. Me puedes dar un porcentaje de tu sueldo a mí. Tengo que pagar el colegio. A mí nadie me da un sol. Tengo que comprar los útiles. Ya que soy tu representante oficial, según tú, ahorita te hago firmar contrato”. El famoso ‘Activador’ aceptó la propuesta de su novia. Video: Instagram/Melissa Paredes.